بالصور..شرطة بومرداس تنظم حملة تحسيسة توعوية للمحافظة على البيئة و المحيط

نظم اليوم الخميس، إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة بالتنسيق مع الفرق العملياتية بالمصلحة الولائية للأمن العمومي حملة تحسيسية توعوية

لفائدة السائقين وعائلاتهم عبر مختلف النقاط، أين تم توعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة وإعطاء صورة مثالية في محيطنا

أوعبر تنقلاتنا من خلال تنظيف المحيط وعدم ترك الفضلات في الساحات العمومية و الأماكن الخاصة التي يجلس فيها العائلات،

إلى جانب ذلك تم توعيتهم بضرورة إحترام قوانين المرور بتجنب إرتكاب المخالفات التي يترتب عليها حوادث مرورية أليمة

كالإفراط في السرعة أثناء السياقة من أجل الحفاظ على أرواحهم وسلامة أبدانهم من الحوادث المرورية المسجلة عبر الطرقات.