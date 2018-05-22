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بالصور.. شرطة تيسمسيلت تشارك السائقين افطارهم

أخبار الجزائر
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بالصور.. شرطة تيسمسيلت تشارك السائقين افطارهم
بقلم مصطفى.ق

تنظم  مديرية أمن تيسمسيلت إفطار جماعي لفائدة مستعملي الطريق الوطني رقم 14 تحت شعار “شاركنا الإفطار.. وسر بأمان”.

وتم لهذا الغرض نصب خيمة عملاقة بالمخرج الغربي لمدينة تيسمسيلت وذلك بالتعاون مع المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية.

لتقديم وجبات  غذائية ساخنة لفائدة مستعملي الطريق كما أوضح محافظ الشرطة تين ميلود.

وبالموازاة مع هذه المبادرة التي تدوم طيلة شهر رمضان المعظم يقوم إطارات بمديرية أمن الولاية بمرافقة أفواج كشفية.

بتقديم نصائح وإرشادات للسواق بهدف ترسيخ ثقافة وقائية لتفادي حوادث المرور استنادا الى ذات المسؤول.

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