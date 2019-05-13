بالصور..شرطة زموري تنظم خرجة أمنية جوارية تحسيسية حول أخطار التعب أثناء السياقة

نظمت مصالح الأمن الحضري زموري التابع لأمن دائرة برج منايل ولاية بومرداس، خرجة أمنية جوارية تحسيسية وقائية

من “أخطار التعب والإرهاق أثناء السياقة” خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم،تزامنا مع الحملة الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني

حيث قام إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة، بمعية قوات الشرطة لزموري، بتقديم توجيهات وتوصيات أمنية مرورية،

إستهدفت سائقي المركبات بجميع أصنافها أمام محيط المؤسسات التربوية بوسط مدينة زموري، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي.

لتليها مستمعلي الطرقات بالمدخل الشرقي للمدينة بالطريق الوطني رقم 24، تم خلالها توزيع مطويات تحتوي على نصائح أمنية

بهدف تفادي وقوع حوادث مرورية في الوسط الحضري، يضيف ذات المصدر .