بالصور.. شرطة سطيف تنقل القابلات والطبيبات إلى مستشفى الأمومة بالباز بسبب الثلوج

قامت اليوم الخميس مصالح الأمن بسطيف بنقل القابلات والطبيبات إلى مستشفى الأمومة بالباز للالتحاق بعملهن في سيارات الشرطة.

وجاءت هذه العملية بسبب الثلوج التي تهاطلت على المنطقة وتسببت في شل عدة طرق بأحياء المدينة.

ومنعت القابلات والطبيبات من إلتحاق مستشفى الأمومة بحي الباز ومزاولة عملهن.

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر صفحات الفيسبوك أفراد الشرطة يقومون بنبقل القابلات والطبيبات سيارات رباعية الدفع.

وللإشارة فقد عرفت اليوم المنطقة تهاطل كميات كبيرة من الثلوج ما تسبب في شل حركة المرور ووقوع عدة حوادث.

كما تعتبر هذه لفتة إنسانية من أفراد الشرطة الذين يسهرون على راحة وأمن المواطن والوقوف معه في الظروف الصعبة.