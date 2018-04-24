بالصور.. شرطة سيدي بلعباس تنظم حملة للتبرع بالدم

أطلقت شرطة سيدي بلعباس،حملة للتبرع بالدم، والتي من المزمع أن تستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة،إبتداءا من 24 أفريل 2018.

حيث يشارك فيها جميع قوات الشرطة من مختلف الرتب.

المبادرة يتم تنظيمها بالتنسيق مع مركز حقن الدم التابع للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني.

وفي هذا الإطار حطت صبيحة اليوم شاحنة خاصة بالتبرع بالدم، وشهدت إقبالا كبيرا من طرف قوات الشرطة من مختلف الرتب.

الذين دأبوا على مثل هاته المبادرات الإنسانية،الهادفة إلى العمل على إنقاذ الأرواح ونقل رسالة التآزر والتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

مثل هاته المبادرات الإنسانية ليست بالجديدة على سلك الأمن الوطني، بل إعتادت عليها قوات الشرطة من مختلف الرتب.

وأصبحت تقليدا حسنا يتهافت عليه رجال الأمن الوطني في جميع الظروف وفي مختلف المناسبات.