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بالصور.. شرفة يؤكد غلق المفرغة العشوائية ببوقرة قبل جوان المقبل

أخبار الجزائر
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بالصور.. شرفة يؤكد غلق المفرغة العشوائية ببوقرة قبل جوان المقبل
بقلم مصطفى.ق

طمأن والي ولاية البليدة سكان بلدية بوقرة بغلق المفرغة العشوائية التي تسببت في خروج سكان المنطقة للاحتجاج.

وأكد الوالي يوسف شرفة على غلق المفرغة الى غاية شهر جوان القادم.

وقام شرفة اليوم، بزيارة لاشغال إنجاز مفرغة عمومية خاصة ببلدية الأربعاء والتي ستكون جاهزة في غضون أربعة أشهر.

وأكد ان مصالح الولاية تسعى للقضاء على كافة المفرغات العشوائية وإنجاز مراكز للردم التقني بكافة بلديات الولاية ال25 اذا ما توفرت الأرضية بكامل شروطها.

كما أعلن على إطلاق مناقصة لإنجاز مركز ردم تقني عملاق و بكل التجهيزات بقيمة مالية معتبرة بلغت ال35 مليار سنتيم على ان يتم انجاز مفرغتين بنفس الحجم و نفس المواصفات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722910

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