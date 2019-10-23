بالصور.. شرفة يتفقد مشاريع تنموية بحمام ملوان في البليدة

قام صبيحة اليوم والي ولاية البليدة، يوسف شرفة بزيارة عمل و تفقد الى بلدية حمام ملوان.

الزيارة في اطار مواصلة الزيارات الميدانية التقنية بغية متابعة مختلف المشاريع التنموية على مستوى بلديات الولاية.

حث والي الولاية القائمين على مشروع انزلاق التربة بالطريق الولائي 61 على الإسراع في وتيرة الأشغال مع تعزيز الورشة بالوسائل المادية من معدات لتسليم المشروع في شهر فيفري كأقصى حد.

كما طلب من مسؤول الأشغال العمومية على إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسلك المؤقت ومعاينته دوريا حين الإنتهاء من الأشغال.

كما استمع الوالي عرض قدمه مكتب الدراسات حول مشروع تهيئة مساحة سياحية تحتوي على 15 وحدة سياحية لبيع المواد التفليدية،مساحات للعب ومساحات خضراء بالإصافة الى اشغال انجاز كل الشبكات.

وحول سؤال طرحه احد المواطنين فيما يخص المحلات القديمة ذكر الوالي ان الشريط السياحي الجديد الذي سيصبح مركب سياحي بإمتياز سيخلق مناصب عمل جديدة و فك العزلة عن المنطقة ،يتطلب زيادة على ذلك دراسة مفصلة مع كل الفاعلين.

كما وقف والي الولاية على سير اشغال محطة تصفية المياه التي ستزود كل من بلدية حمام ملوان، بوقرة وجزء من بلدية اولاد سلامة وانطلاق اشغال تهيئة الملعب البلدي.