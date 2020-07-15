بالصور.. شرفة يشارك في اليوم الوطني للطفل

شارك يوسف شرفة والي ولاية الجزائر في احتفال اليوم فعاليات اليوم الوطني للطفل رفقة رئيسة الهيئة الوطنية لترقية الطفولة مريم شرفي.

كما حضر الحفل ووزير التربية الوطنية محمد واجعوط ووزيرة التضامن كوثر كريكو بالإضافة إلى وزير العمل يوسف عاشق، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، وممثلة عن اليونسيف.

وتم خلال الحفل تكريم الأطفال الناجحين في المسابقة والتي عرفت مشاركة 3000 طفل من مختلف ولايات الوطن.

وبهذه المناسبة ألقى الوزراء والحضور كلمة حول ضرورة حماية الطفل وترقية حقوقه وتعزيز قدراته لصناعة الجمهورية الجديدة.