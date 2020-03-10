بالصور.. شرفة يعاين مشاريع قطاع السكن بالعاصمة

قام والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء ، بخرجة ميدانية لتفقد ومعاينة مشاريع قطاع السكن.

وخصالوالي بعض مشاريع المرافق العمومية الجوارية المدمجة والمسجلة على مستوى هذه الأقطاب السكنية الجديدة بالزيارة.

إستهلت الزيارة بتفقد مشروع ألفي وحدة سكنية عمومية إيجارية بحي “الروخي” ببلدية السويدانية، أين استمع الوالي إلى شروحات حول المشروع، ليُسدي على تعليمات بضرورة احترام الآجال التعاقدية فيما يخص تسليم مختلف أشطر المشروع مع العمل على استكمال أشغال إنجاز كافة الحصص السكنية نهاية السنة الجارية، بما في ذلك الإنتهاء من أشغال الربط بالشبكات المختلفة.

وأكد الوالي أنّه سيقوم بزيارة تفقدية أخرى للمشروع، في غضون شهرين من الآن، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات التي أسداها في أعقاب زيارة اليوم، أمّا فيما يخص مشاريع المؤسسات التربوية المدمجة التي يحصيها هذا القطب فقد أكد الوالي على ضرورة الإسراع في إنجازها وتحضير إجراءات تجهيزها بهدف استغلالها بمناسبة الدخول الدراسي المقبل.

المحطة الثانية كانت بمعاينة أشغال إنجاز 924 سكن عمومي إيجاري بسلام مدني، ببلدية الدويرة، أين وقف الوالي على بعض التأخرات التي يسجّلها المشروع، وهو ما اضطرّه إلى تقديم توجيهات تقضي بإلزامية تسخير الموارد البشرية والمادية اللازمة ووضع مخطط عمل دقيق، مع وجوب احترامه، لاستدراك هذا التأخر وإعادة بعث الورشة من جديد، مؤكدا أنّه سيقوم بتكليف مصالحه لتنظيم خرجات ميدانية دورية بغرض متابعة وتقييم وتيرة سير الأشغال.

آخر محطة في برنامج الزيارة كانت من حوش ميهوب ببلدية براقي أين قام الوالي معيّة الوفد المرافق له بتفقد مشروعي إنجاز 2800 و1400 مسكن عمومي إيجاري ووقف على وتيرة إنجاز هذه السكنات، التي سيتم تسليم حصص منها خلال السنة الجارية.

وأكّد الوالي على ضرورة تكثيف وتيرة العمل والسعي إلى تسليم ما يقارب 1000 وحدة سكنية نهاية شهر سبتمبر بهدف تغطية الطلب الهام المسجّل، منوّها في ذات الوقت إلى إلزامية استكمال كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز المرافق العمومية المدمجة بمشروع 2800 مسكن على غرار المتوسطة، الثانوية، مقر وحدة الدرك الوطني، سوق جواري ومسجد، مع التزامه بتسوية كافة المشاكل المالية العالقة.