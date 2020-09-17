بالصور.. شرفة يكرم إطارات العاصمة الذين تمت ترقيتهم إلى رؤساء دوائر

أقام يوسف شرفة والي ولاية الجزائر اليوم الخميس حفلا تكريميا على شرف إطارات ولاية الجزائر الذين تمت ترقيتهم الى رؤساء دوائر خلال الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبدالمجيدتبون.

وثمن الوالي العمل الذي قامت به هذه الفئة خلال مسارها المهني بولاية الجزائر، وحثهم على الإلتزام بالقوانين ومبادئ الوطنية وروح المسؤولية والتقرب من المواطنين كما دعاهم لتشريف ولايةالجزائر ومن بينهم، خديجة يحياوي رئيسة دائرة واد تليلات ومخلوف مواسي رئيس دائرة فلاوسن وإيلونزة بن طلحة رئيسة دائرة عين مخلوف وبوزيان يوبي رئيس دائرة عين ماضي ونبيل محمد نايل رئيس دائرة فكيرينا وكريم لشهب رئيس دائرة تنس وأحمد وليد رحماني رئيس دائرة حمام السخنة ويوسف بغريش رئيس دائرة غورايا وجمال ابراهيمي رئيس دائرة حمام ريغة وحسان بلعسيلة رئيس دائرة بيرين وجمال برويس رئيس دائرة حمادنة.

وحضر هذه المناسبة رئيس_المجلس الشعبي الولائي بالنور عبد الكريم إلى جانب الأمين العام لولاية الجزائر جمال الدين حموش والولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية.

وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس الشعبي الولائي، دعى الذين تمت ترقيتهم إلى ضرورة مواصلة الجهود والعمل بتفاني و إخلاص والسهر على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته.

وبدورهم عبروا عن فرحتهم بالتشريف الذي خصهم به رئيس الجمهورية وأبدوا استعدادهم لمواصلة الجهود والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين.