بالصور.. شركة الاستثمار الفندقي تنهي أشغال أكبر المشاريع المتوقفة

أسندت الحكومة مهمة إنجاز مشاريع العديد من المقرات والمنشآت العمومية، تخص فنادق فخمة ومؤسسات عمومية، إلى شركة الاستثمار الفندقي، حتى تتخلص من معاناة التأخر الرهيب التي طالها والذي يمتد إلى عقد من الزمن أو يفوقه بسنوات.

تحصلت “النهار أونلاين” على معلومات حصرية تفيد في مجملها بوشك الانتهاء من أشغال إنجاز العديد من المشاريع التي توقفت منذ فترة طويلة لأسباب مختلفة، ليعاد بعثها من جديد.

وكانت الحكومة قد أوكلت لشركة الاستثمار الفندقي “SIH” مهمة إنجاز تلك المشاريع المعطلة، من بينها مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المتواجد بمدينة الأعمال بباب الزوار شرقي العاصمة.

ومن المرتقب أن يتم تسليم المقر الجديد للجوية الجزائرية في قادم الأيام بعد الانتهاء من مرحلة التجارب لتصنيفه في خانة “مبنى ذكي”.

وسيقوم مسؤولا المؤسستين حمزة بن حمودة واسماعيل شعلال بزيارة ميدانية للوقوف على الروتوشات الأخير بصفة دورية على هذا المشروع.

وقالت مصادرنا في هذا الشأن “مشروع إنجاز مقر شركة الجوية الجزائرية انطلاقته الأولى كانت عام 2009 إلا أن أشغاله توقفت أكثر من مرة ودخلت حتى أروقة المحاكم” لكن اليوم-تضيف ذات المصادر- بأن المقر على وشك التسليم”.

ومن ضمن المشاريع الأخرى التي كانت متوقفة منذ سنوات، تلك المتعلقة بإعادة ترميم وإعادة الحياة لفندق “سيرتا الكبير” بقسنطينة، والذي أوكلت مهمة إعادة ترميمه بتفويض من شركة التسيير السياحي للشرق التابعة لمجمع سياحة وحمامات لشركة الاستثمار الفندقي، والذي سيعاد بعث نشاطه في الأيام القليلة القادمة، كون الزيارة الأخيرة التي قادت السلطات المحلية رفقة مسيري الشركة كانت محل رضى.

وأشارت هنا مصادرنا بالقول إلى أن إعادة بعث الأشغال كانت بفضل تدخل ومساهمة عدة هيئات وإدارات عمومية من بينها المديرية العامة للجمارك التي رفعت اليد على عدة محجوزات.

وبالجهة الوسطى للوطن، وتحديدا غربي العاصمة بمحاذاة فندق الشيراتون، ستنتهي قريبا أشغال انجاز فندق من خمس نجوم تابع لسلسة “ACCORD” العالمية، تحت اسم “تالاسا سوفيتال” سيتم فيه استعمال أحدث التقنيات الخاصة بالعلاج بمياه البحر، في انتظار استكمال الأشغال المتوقفة منذ 5 سنوات بالمركز التجاري الواقع بولاية وهران بسبب عراقيل مالية تم تجاوزها بعدما أسندت مهمة الانجاز لشركة الاستثمار الفندقي.