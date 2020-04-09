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بالصور.. شركة السماحة تتبرع بأجهزة الوقاية والتعقيم للمستشفيات بإليزي

أخبار الجزائر
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بالصور.. شركة السماحة تتبرع بأجهزة الوقاية والتعقيم للمستشفيات بإليزي
بقلم محمد ش

تبرعت اليوم الخميس، شركة السماحة بمستلزمات الوقاية والتعقيم لفائدة المستشفيات بولاية إليزي في مبادرة تضامنية لمساعدة قطاع الصحة بالمنطقة في مواجهة فيروس كورونا.

واستلم المدير الولائي للصحة من الشركة التي تبرعت بالتجهيزات للمستشفيات، قصد مواجهة فيروس كورونا.

وتبرعت الشركة بأكثر من 1200 قارورة جال معقم لليدين مختلفة الاحجام و 2000 قفاز إضافة إلى 20 مضخة للرش والتعقيم وعدد مماثل من الألبسة الواقية وكذا 20 قناع واقي مخصص للتعقيم سيتم توزيعها على كل من مستشفى وأن تميضي والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ابن سيناء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=803458

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