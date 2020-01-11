بالصور.. شريف عماري يستقبل أعضاء المجلس الوطني لشعبة الإبل

استقبل وزير الفلاحة شريف عماري أعضاء من المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الإبل يتقدمهم رئيس المجلس عبد القادر طويسات.

ونوح الوزير خلال اللقاء بجهود الدولة في تأطير هذه الشعبة و التسهيلات المعتمدة من طرف الوزارة من أجل تنظيمها .

كما إستمع الوزير إلى إنشغالات المهنيين والصناعيين الممثلين للشعبة فيما يخص عوامل الإنتاج، تجميع الحليب، نقص المذابح، الأسواق و المرافقة البيطرية .

وفي الاخير حث الوزير الجميع على التنظيم والتعاضد في إطار تكتلات تعاونية من أجل إنجاح الشعبة وتطويرها، والقضاء على كل العراقيل.

وأعطى تعليمات للمديريات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للمرافقة الميدانية للمهنيين.