بالصور.. شريف عماري يستقبل المجلس الوطني المهني لشعبة الزيتون

استقبل شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، رئيس وأعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الزيتون.

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره اطارات من الوزارة، او يدخل في اطار تنسيق العمل بين الادارة والمهنيين، مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالشعبة منها تنظيم المهنيين، وافاق تطويرها للمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.

وثمن الوزير العمل الميداني الذي يقوم به المجلس لتحسيس مهني الشعبة، في مختلف المجالات، بأهمية الانخراط في المجلس وانتهاج التنظيم البناء للانتاج الوطني وهذا من أجل تحسين الجودة و خفض الاسعار ورفع مستوى إستهلاك المواطن للمادة وكذا التوجه للتصدير.

وألح الوزير على ضرورة اشراك المجلس في كل الفعاليات الخاصة بهذه الشعبة باعتباره الممثل الرسمي للمهنة.

كما دعا إلى إقحام المهنيين في المنظمات الدولية لتمثيل المنتوج الوطني على المستوى الدولي نظرا لخصائص الجودة التي يتميز بها بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الدولية.