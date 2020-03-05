بالصور.. شريف عماري يستقبل مسيري شركة “CloudWid”

استقبل شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، مسيري شركة “CloudWid” المتخصصة في انتاج تطبيقات وحلول رقمية.

شركة “CloudWid” يسيرها كفاءات جزائرية مقيمين في الولايات المتحدة الامريكية.

وتم مناقشة مشروع رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي هو في طور الانجاز.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره اطارات من الوزارة ومدير مكتب الدراسات الخاصة بالتنمية الريفية وممثل عن الديوان الجزائري المهني للحبوب، ذكر الوزير بأهمية مشروع رقمنة القطاع، الذي يدخل في اطار مخطط الحكومة.

وقال الوزير أن المشروع يعتبر الحل المناسب لتحسين وعصرنة التسيير على كل المستويات الادارة، الانتاج، التسويق.

كما أشار الوزير الى أن القطاع بحاجة الى مثل هذه الكفاءات للمساهمة في ايجاد حلول رقمية تمكن الادارة من ربح الوقت فيما يخص رقمنة كل المجالات المتعلقة بالقطاع المتواجد في كامل ربوع الوطن جبال، سهول، هضاب، صحراء والذي يتميز بشساعة المساحة والتنوع في المناطق وفي المناخ.