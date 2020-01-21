بالصور.. شريف عماري يلتقى الحاج الطاهر بولنوار

إلتقى شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء بالحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين.

وناقش اللقاء عدة مسائل أهمها تكثيف التنسيق والشراكة بين الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والقطاعات الاخرى لاسيما التجارة وبين المهنيين من أجل تثمين وترقية الانتاج الفلاحي الوطني.

واستمع الوزير،الى اقتراحات الجمعية التي تضم لجان متخصصة في عدة شعب الانتاج الفلاحي وكذا تحويل وتسويق المنتجات الفلاحية.

وطلبت الجمعية ورئيسها الحاج الطاهر بولنوار بتجسيد شراكة حقيقية بين هذه اللجان والمصالح التابعة للوزارة و المهنيين في مختلف الشعب الفلاحية.

كما دعت الى تنسيق العمل بين مختلف القطاعات على المستوى الوطني والمحلي لايجاد حلول ناجعة لحماية وترقية الانتاج الوطني.

وفي هذا السياق أعطى الوزيرعماري تعليمات لانخراط الجمعية عبر لجانها المتخصصة ممثلي الصناعيين والتجار والحرفيين في المجالس الوطنية المشتركة ما بين المهن لمختلف الشعب الفلاحية من أجل الاستفادة من الرؤية والمعطيات التي هي بحوزتهم لاستغلالها في صالح ترقية الانتاج الوطني.

كما أكد الوزير على دور التجار والحرفيين في مختلف نشاطاتهم في ترقية الانتاج الفلاحي الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية بصفة عامة.