خرج 7 أشخاص من مستشفى الشهيد دحماني سليمان اليوم بعد شفائهم من وباء كورونا وسط فرحة كبيرة.

فيما سيغادر 4 متعافين من وباء كورونا مصلحة العزل الصحي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية دحماني سليمان بسيدي بلعباس، بالإضافة إلى شاب البالغ من العمر 29 سنة، الذي سجلت لديه أول حالة بالولاية بعد عودته من إسبانيا وعائلة أخرى شفيت تماما، ليصبح العدد سبعة أشخاص.

كلهم خضعوا لبروتوكول العلاج بدواء الكلوروكين، منذ إجلائهم للمصلحة.

الأشخاص السبعة غادروا المصلحة، بعدما أكدت التحاليل الطبية التي أجريت لهم في مرتين أنهم تعافوا من الوباء.