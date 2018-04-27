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بالصور.. شوارع الجزائر الوسطى تحتضن مارطون اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير

أخبار الجزائر
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بالصور.. شوارع الجزائر الوسطى تحتضن مارطون اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير
بقلم م. فيصل

نظمت اليوم الجمعة بلدية الجزائر الوسطى سباق تحت شعار”العقل الحر في الجسم السليم”إحتفالا باليوم العالمي لحرية التعبير.

وحضر السباق حوالي 600  مشارك من مختلف الاعمار على مسلك مغلق طوله 3.5 كلم حيث كانت لهم حرية الجري اوالمشي.

كما شارك عدد من الصحفيين والفنانين والمثقفين والرياضيين وذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنين تتراوح اعمارهم ما بين 18 الى 76 سنة.

وترغب بلدية الجزائر الوسطى, منظمة الحدث، في جعل هذا السباق تقليدا بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير

والذي يحتفل به يوم 3 ماي من كل سنة.

في الختام كرمت قناة النهار من طرف رئيس بلدية الجزائر الوسطى وتم تقديم جوائز وميداليات وهدايا للخمسة الأوائل في كل فئة.

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