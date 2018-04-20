بالصور.. شوط أول بدون أهداف بين الشباب والشبيبة

انتهى الشوط الأول من مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ26 من المحترف الأول، على وقع التعادل السلبي 0-0.

وعرف هذا الشوط ندية كبيرة بين الفريقين، اللذين دخلا المباراة دون مقدمات، بالنظر للفرص التي صنعها الطرفان في هذا الشوط.

حيث حاول أشبال المدرب رشيد الطاوسي، مباغتة الفريق الضيف منذ البداية ، من خلال بعض المحاولات التي لم يحسن مهاجمو الشباب استغلالها

في المقابل لم يركن أشبال بوزيدي، للدفاع في هذا الشوط، حيث حاول كل من زيري حمار، ومهدي بن علجية، افتتاح باب التسجيل لكن دون جدوى.