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الرياضة

بالصور.. شوط أول دون أهداف بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. شوط أول دون أهداف بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 
إتحاد العاصمة
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انتهى الشوط الأول للداربي العاصمي الذي يجمع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر دون أهداف.
وعرف الشوط الأول من المباراة التي يحتضنها ملعب 5 جويلية، غياب الأهداف بالنظر إلى نقص التركيز من قبل مهاجمي الفريقين. خاصة من جانب مولودية الجزائر.

وأبدع أنصار نادي “سوسطارة” بـ  3 تيفوهات عالمية قبل دقائق من انطلاق الشوط الأول الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات المتابعين.

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