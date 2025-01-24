بالصور.. شوط أول دون أهداف بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر
بقلم عزيز طالبي
انتهى الشوط الأول للداربي العاصمي الذي يجمع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر دون أهداف.
وعرف الشوط الأول من المباراة التي يحتضنها ملعب 5 جويلية، غياب الأهداف بالنظر إلى نقص التركيز من قبل مهاجمي الفريقين. خاصة من جانب مولودية الجزائر.
وأبدع أنصار نادي “سوسطارة” بـ 3 تيفوهات عالمية قبل دقائق من انطلاق الشوط الأول الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات المتابعين.
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