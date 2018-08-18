بالصور.. شوط أول سلبي بين شباب بلوزداد ونادي بارادو

وذلك في الجولة ال2 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.
أقدم شباب عين حجل بالمسيلة، أمسية اليوم السبت بالغاء حفل فني، والقيام بصلاة المغرب جماعة في ساحة المخصصة للتظاهرة.
وتداول نشطاء المواقع التواصل الإجتماعي الصور التي…
انفجرت مساء اليوم السبت، قنبلة تقليدية الصنع في تامزيابت بلدية أحنيف ولاية البويرة،
حيث تم تسجيل حالة وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجرح…
لقي أب لأربعة أبناء وعامل مهني ببلدية دوار الماء الحدودية يبلغ من العمر 40 سنة حتفه اثر صعقة كهربائية بمنزله الخاص بقرية اميه الشيخ الحدودية…
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