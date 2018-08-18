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بالصور.. شوط أول سلبي بين شباب بلوزداد ونادي بارادو

الرياضة
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بالصور.. شوط أول سلبي بين شباب بلوزداد ونادي بارادو نادي بارادو شباب بلوزداد
بقلم عبد النور حواز

إنتهى الشوط الأول من لقاء نادي بارادو ضد الضيف شباب بلوزداد الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين بالتعادل السلبي.

وذلك في الجولة ال2 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.


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