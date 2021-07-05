بالصور.. شُبان الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية قبل النهائي

آجرى أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة آخر حصة تدريبية قبل نهائي كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة.

الناخب الوطني محمد لاسات وضع آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية وكذا طريقة اللعب التي سيعتمد عليها ضد المنتخب السعودي لأقل من 20 سنة.

ويُلعب النهائي غدا الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة مساءا بتوقيت الجزائر على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.