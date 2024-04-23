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الرياضة

بالصور.. صادي يترأس إجتماع المكتب الفيدرالي بمقر الفاف

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. صادي يترأس إجتماع المكتب الفيدرالي بمقر الفاف
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ترأس رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، إجتماع المكتب الفيدرالي بمقر الفاف بدالي براهيم الجزائر العاصمة.

وعرفت أشغال الجلسة، حضور كل من نائبي الرئيس صادي، محمد أمين مسلوق، و ناصر شارب، وكذا رئيس الجنة المالية جميل ولد عمار، و رئيس للجنة القانونية، رضوان نقادي، بالإضافة إلى رئيس للجنة كأس الجزائر، لحسن طومبوكتو، و رئيسة لجنة كرة القدم النسوية، رفيقة قلاتي.

وتم خلال هذا الإجتماع التطرق للعديد من القضايا الراهنة بخصوص كرة القدم الجزائرية، سيتم الكشف عنها لاحقا.

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