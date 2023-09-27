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الرياضة

بالصور.. صادي يتفقد أرضية ملعب نيلسون مانديلا

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. صادي يتفقد أرضية ملعب نيلسون مانديلا
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قام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لملعب نيلسون مانديلا ببراقي الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد تفقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الملعب للوقوف على ظروف تحضيره تحسبا لانطلاق مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026  شهر نوفمبر القادم، بداية من مواجهة الصومال في الجولة الأولى.

كما أضاف ذات البيان، أن صادي تحدث مع المسؤولين القائمين على الملعب وشجعهم على اتمام عملية إصلاح عشب الملعب بشكل جيد ليكون جاهزا تحسبا لقادم المواعيد.

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