بالصور.. صادي يتفقد ملعب “تشاكر” بالبليدة

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بزيارة تفقدية قادته إلى ملعب “تشاكر” بالبليدة، للوقوف على تقدم الأشغال بهذا الملعب.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، كان وليد صادي، مرفوقا في هذه الزيارة، بمدير الشباب والرياضة لولاية البليدة لمين بختي.

كما تم خلال هذه الزيارة، تفقد أرضية الملعب، غرف تغيير الملابس، منطقة الشخصيات، بالإضافة للملعب الملحق، وكل المرافق التابعة للملعب.

تأتي هذه الزيارة، ضمن مساعي وليد صادي، لضمان جاهزية هذا الملعب، لتخفيف الضغط على ملاعب العاصمة.