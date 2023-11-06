بالصور.. صادي يجتمع برؤساء الرابطات الولائية للجنوب والوسط

عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتماع اليوم الإثنين، مع رؤساء الرابطة الولائية، لولايات الجنوب والوسط.

وكشفت الموقع الرسمي للفاف، بأن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجلسات السابقة التي عقدها صادي، في وقت سابق، مع مختلف رؤساء الرابطات الولائية.

واستغل رئيس الفاف، هذه الفرصة للاستماع لانشغالات رئيس كل رابطة ولائية، قبل أن يثمن العمل الذي يقومون به لضمان السير الحسن لكرة القدم الجزائرية.

وفي ختام هذا الاجتماع، أسدى وليد صادي، تعليمات لرؤساء الرابطات الولائية، لمرافقة الفاعلين في كرة القدم، واتخاذ المبادرة للاستجابة قدر الامكان لمطالبهم، وفق خصوصية كل منطقة.