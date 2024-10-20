بالصور ..صادي يجتمع بموتسيبي وأعضاء لوناف بـ “أديس أبابا” قبل الجمعية العامة

تواجد رئيس الفاف وليد صادي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، للاجتماع رفقة أعضاء لوناف ضمن فعاليات الجمعية العامة لـ “الكاف”.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم صور إجتماع رئيس الفاف وليد صادي رفقة عدد من الرؤساء ورئيس الكاف باتريس موتسيبي.

وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن الرئيس وليد صادي توجه إلى العاصمة الإثيوبية رفقة الأمين العام نذير بوزناد للمشاركة في الجمعية العادية 46 للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم التي تنعقد الثلاثاء.

وخلال اللقاء الأول، قدم صادي عدد من المقترحات لمراجعة لوائح الفئات الشابة،التي تمنح مشاركة أكبر للاعبين الشباب.