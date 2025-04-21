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الرياضة

بالصور.. صادي يجتمع مع حكام النخبة بمقر الفاف

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. صادي يجتمع مع حكام النخبة بمقر الفاف
صادي
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اجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، بالحكام الجزائريين “حكام النخبة” بمقر الفاف بدالي ابراهيم بالعاصمة.
وحضر اجتماع الفاف عدد من المسؤولين عن السلك التحكيمي أبرزهم رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم عبيد شارف والحكم الدولي مصطفى غربال و لطفي بوكواسة.
كما حضر الاجتماع الأمين العام لـ “الفاف” نذير بوزناد الذي رافق وليد صادي و عدد من المسؤولين الأخرين.

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