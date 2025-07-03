بالصور.. صادي يحفز سيدات المنتخب الوطني قبل مباشرة مغامرتهم في “الكان”

زار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تعداد سيدات المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى، قبل مباشرة مغامرتهم في كأس أمم إفريقيا للسيدات.

واجتمع رئيس “الفاف”، أمس الأربعاء، بسيدات الخضر، في ختام تربصهم التحضيري بمركز سيدي موسى أين حرص على تحفيزهن لتشريف الراية الوطنية في كأس أمم إفريقيا 2025.

كما دعا رئيس “الفاف”، لاعبات المنتخب الوطني، لبذل أقصى جهد، من أجل الذهاب إلى أبعد حد في المنافسة القارية.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني، سيغادرن اليوم الخميس، أرض الوطن، عبر رحلة خاصة وفرتها “الفاف”، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 5 إلى 26 جويلية.