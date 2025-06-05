بالصور.. صادي يحل بقسنطينة لمعاينة الخضر في مواجهة رواندا

سجل وزير الرياضة، وليد صادي، وصوله أمسية اليوم الخميس، إلى ولاية قسنطينة، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الرواندي.

وحظي الوزير صادي، فور وصوله إلى مطار ” محمد بوضياف” بقسنطينة، باستقبال من والي الولاية، والسلطات المحلية.

ومن المقرر أن يتواجد وزير الشباب والرياضية، بمدرجات ملعب ” الشهيد حملاوي”، لمعاينة آداء الخضر، في مواجهة نظرائهم من رواندا.

كما ستكون مباراة المنتخب الوطني، ضد رواندا، فرصة للوزير وليد صادي، من أجل الوقوف على مستوى، ومردود الخضر، قبل تنقلهم إلى ستوكهولم لمواجهة منتخب السويد.