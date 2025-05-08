بالصور.. صادي يدشن ملعب “فيفا أرينا” بالجزائر العاصمة

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، على تدشين ملعب جديد بالجزائر العاصمة.

ودشن صادي، هذا الملعب الجديد بمتوسطة “مالك حداد” بالعاصمة، والذي يحمل تسمية “فيفا أرينا”، بمعية ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحضر تدشين هذا الملعب الجديد، إلى جانب كل من وليد صادي، وممثلي “الفيفا”، عدة شخصيات رياضية، وبعض من أعضاء المكتب الفيدرالي.

ويأتي تدشين هذا الملعب الجديد “فيفا أرينا”، في إطار مبادرة “الفيفا”، الهادفة لإنشاء 1000 ملعب كرة قدم صغير عبر العالم.