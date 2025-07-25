بالصور.. صادي يزور المرافق الرياضية بعنابة ويلتقي بالوفود الرياضية

قام وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى المرافق الرياضية بمدينة عنابة، حيث تابع عن كثب تجهيزات القرية الرياضية الأفريقية “البوني”.

وكشفت إذاعة عنابة عبر الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، عن استماع صادي إلى عدد من شروحات القائمين على المنشآت الرياضية، في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في المنطقة.

وقد تخللت الزيارة لقاءات مع الوفود الرياضية المتواجدة في القرية، حيث عبرت الفرق والمنتخبات عن رضاها التام بالأجواء المميزة التي تسود القرية.

ووفقًا لتصريحات عدد من ممثلي الوفود، التي نقلتها إذاعة عنابة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الأجواء داخل القرية كانت أكثر من رائعة، مع توفير كافة الظروف الملائمة للإقامة والتدريب، مما يسهم بشكل كبير في تحفيز الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم.