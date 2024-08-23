بالصور.. صادي يزور فريق فتيات أقبو ويحفزهن قبل الموعد الهام

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بزيارة تحفيزية لفريق فتيات أقبو المقبل عل خوض غمار دورة اتحاد شمال إفريقيا.

ورافق رئيس الفاف وليد صادي، الأمين العام نذير بوزناد، في الزيارة التحفيزية لكتيبة نادي أقبو التي تسعى للتأهل إلى رابطة أبطال إفريقيا للسيدات.

وينتظر أن يواجه فريق فتيات أقبو نادي الجيش الملكي المغربي، على أمل الفوز بالنقاط الثلاث و الذهاب بعيدا في المنافسة.

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