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الرياضة

بالصور.. صادي يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. صادي يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة
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استقبل وزير الرياضة وليد صادي، أمس الأحد، بمقر الوزارة، المنتخب الوطني لكرة السلة أكابر، عقب تتويجه بلقب النسخة الـ 26 من البطولة العربية.

وكان منتخب السلة، قد بصم على مشوار استثنائي في البطولة التي جرت بالعاصمة البحرينية “المنامة” في الفترة ما بين الـ 23 جويلية والـ 2 أوت 2025. بتحقيقه لـ 6 انتصارات من أصل 6 لقاءات، ليتوج باللقب الثاني في تاريخه.

وهنأ الوزير صادي، اللاعبين والطاقم الفني والإداري على الأداء البطولي والانضباط العالي. الذي تُوّج بستة انتصارات متتالية من دون هزيمة.

كما أكد التزام القطاع بمرافقة هذه النخبة الواعدة. وتوفير الشروط المثلى للتحضير الجيد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

إلى جانب تعزيز الجهود لتطوير رياضة كرة السلة على المستوى الوطني. من خلال دعم المواهب الشابة ونشر هذه الرياضة في مختلف الجهات.

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