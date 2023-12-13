بالصور.. صادي يستقبل بعثة المنتخب الفلسطيني

حظيت بعثة المنتخب الفلسطيني، التي حلت أمس الثلاثاء، بأرض الوطن، تحسبا للدخول في تربص تحضيري لكأس آسيا قطر 2024، باستقبال رسمي من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي.

وحسبما جاء في موقع “الفاف” فقد التقى أمس، وليد صادي، بنظيره جبريل محمد الرجوب. ونائبه عبد القادر مجادي، وذلك، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي. بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقي مصطفى بيراف.

وأوضحت “الفاف” في ذات البيان، بأن وفد المنتخب الفلسطيني. الذي تنقل مباشرة إلى عنابة لمباشرة تحضيراته إلى يوم الـ 22 ديسمبر الجاري، ضم 38 فردا.

كما أشارت إلى أن “الفدائي” سيلعب أول مباراة ودية له أمام اتحاد عنابة، قبل أن يلاقي المنتخب الأولمبي الجزائري في ثاني ودياته، في تربصه بالجزائر.