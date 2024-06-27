بالصور.. صادي يستقبل نائب الوزير الأول لجمهورية الجبل الأسود

استقبل رئيس الفاف وليد صادي، اليوم الخميس، نائب الوزير الأول لجمهورية الجبل الأسود المكلف بالشباب والرياضة دراغوسلاف سيكيتش.

وتناول رئيس الفاف وليد صادي وسيكيتش مناقشات فرص التعاون في مجال كرة القدم وتعزيز العلاقات الودية، بعدما زار سيكيتش بزيارة الجزائر في إطار مهمة حكومية رسمية.

كما تم الاتفاق على فكرة تنظيم أنشطة مشتركة في إطار التكوين والتبادل وفي إطار مسابقات كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل الصالات.

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