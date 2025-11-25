بالصور.. صادي يشرف على انطلاق تربص شهادة “كاف برو”

أعطى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق تكوين الدفعة الثانية من المدربين للحصول على شهادة التدريب “كاف برو” التي تمنح من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويشهد هذا التكوين العالي المستوى، الموجه للمدربين، إشراف مباشر من “الكاف”. على اعتباره أعلى شهادات التدريب.

وتشهد الدورة التكوينية في دفعتها الثانية، مشاركة أسماء لامعة بعضها يشرف حاليا على أندية البطولة المحترفة وأيضا بطولة الهواة، إلى جانب لاعبين دوليين سابقين.

ويستوجب على المتربصين حيازة شهادة “كاف أ” منذ 3 سنوات على الأقل. وإثبات خبرة مهنية لا تقل عن 36 شهرًا في منصب مدرب رئيسي ضمن أندية الرابطة المحترفة لكرة القدم.

كما يجب أن يكون المترشح في منصب. أو قد شغل منصب مدرب رئيسي خلال الموسم الحالي أو الموسم السابق، وأن لا يتجاوز سنه 60 عاما.