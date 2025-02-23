بالصور.. صادي يشرف على توزيع الشارات للحكام الدوليين

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الأحد، على حفل توزيع الشارات للحكام الدوليين.

وجرى حفل توزيه الشارات الدولية، بمقر “الفاف” بدالي ابراهيم، بحضور المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، إلى جانب أعضاء اللجنة الفدرالية للتحكيم.

واستغل صادي، هذه المناسبة، لتوجيه كلمة أثنة من خلالها على جهود الحكام، في هذا الموسم للاتقاء مستوى التحكيم الجزائري.

كما أكد رئيس “الفاف” التزام هيئته بتوفير الدعم اللازم للحكام الجزائريين لآداء مهامهم في أفضل الظروف، قبل ان يحثهم على مضاعفة جهودهم فيما تبقى من الموسم الجاري.

وفي ختام كلمته، قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، بتوزيع الشارات الدولية للحكام.