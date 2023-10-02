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الرياضة

بالصور.. صادي يُبدي رضاه عن جاهزية ملعب 5 جويلية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. صادي يُبدي رضاه عن جاهزية ملعب 5 جويلية
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قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، صبيحة اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية للمركب الأولمبي محمد بوضياف.

ووثقت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، زيارة صادي لملعب 5 جويلية، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك، وأكدت إعجاب رئيس الفاف بأرضية الملعب.

وصرح رئيس الفاف في هذا الشأن:”الزيارة التفقدية لملعب 5 جويلية تدخل في إطار تحضير الملاعب تحسبا للاستحقاقات القادمة”.

وأضاف صادي:”حقيقة أعجبتني اليوم حالة الملعب، فهو في أحلى حُلة بفضل الكفاءات الجزائرية والوطنية، وأنا أشجع وأثمّن العمل المبذول”.

وختم المتحدث:”دائما ما ندعم هذه المبادارات، والإتحادية سترافق ديوان مركب محمد بوضياف في كل صغيرة وكبيرة لأن شراكتنا استراتيجية وقوية”.

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