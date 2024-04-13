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الرياضة

بالصور.. صايب يزور لاعبي شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. صايب يزور لاعبي شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر
صايب
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قام نجم شبيبة القبائل سابقا موسى صايب بزيارة للاعبي الفريق الذين تدربوا ،اليوم السبت، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وقالت إدارة شبيبة القبائل عبر الصفحة الرسمية لها، ان زيارة موسى صايب جاءت بهدف الرفع من معنويات اللاعبين التي تتواجد في الحضيض بالنظر إلى النتائج السلبية المحققة مؤخرا في البطولة والإقصاء الأخير من البطولة.

وكان للدولي السابق حديث خاص مع اللاعبين أين حرص على مشاركة خبرته الكبيرة على مدار السنوات التي قضاها في بيت النادي القبائلي.

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