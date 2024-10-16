بالصور.. صايفي وبلحاج يتحصلان على شهادة التدريب (Afc Pro)

تحصل الثنائي الدولي الجزائري الأسبق، رفيق صايفي، ونذير بلحاج، على دبلوم المحترفين لمدربي كرة القدم (Afc Pro).

وتمكن صايفي، وبلحاج، من الحصول على هذه الشهادة التدريبية، والتي تعتبر خطوة جديدة في مشوارهما الكروي، بعد مشاركتهما في الدورة التدريبية الآسيوية.

وخضع الثنائي الجزائري، لهذه الدورة التكوينية للحصول على دبلوم المحترفين لمدربي كرة القدم، بمقر اللجنة الفنية للاتحاد القطري لكرة القدم في “أسباير”، بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن نذير بلحاج، يشغل حاليا منصب مدرب لأشبال نادي السد، وتوج معهم الموسم الماضي بكأس قطر، فيما يعمل رفيق صايفي، كمحلل رياضي في قناة “بي ان سبورتس”.