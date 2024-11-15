بالصور.. صايفي يلتحق بالطاقم الفني للمنتخب الوطني

سجّل الدولي الجزائري الأسبق، رفيق صايفي، اليوم الجمعة، تواجده بتربص المنتخب الوطني، الجاري بمركز سيدي موسى.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن التحاق رفيق صايفي، بالطاقم الفني للمنتخب الوطني، بمركز سيدي موسى.

كما أوضح ذات المصدر، بأن تواجد صايفي، مع الطاقم الفني للخضر، يدخل ضمن تحضيره للحصول على شهادة التدريب صنف (AFC PRO).

وأشارت الفاف، بأن رفيق صايفي، الذي شارك في 64 مباراة دولية (سجل خلالها 18 هدفا)، سيرافق أعضاء الطاقم الفني إلى غاية مباراة هذا الأحد ضد ليبيريا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.