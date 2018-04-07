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بالصور.. صفحات فايسبوكية لبيع فواكه ممنوعة من الاستيراد ” en noir “

المجتمع
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بالصور.. صفحات فايسبوكية لبيع فواكه ممنوعة من الاستيراد ” en noir “
بقلم إ.ع

 ظهرت في الآونة الأخيرة، العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”، لعرض مختلف أنواع الفواكه الممنوعة من الاستيراد،

لبيعها بأسعار خيالية.

حيث استغل العديد من تجار السوق السوداء منع إستيراد بعض أنواع الفواكه من دول إفريقة وأوروبية، ودول أمريكا اللاتينية.

لتسويقها عبر صفحات “الفايسبوك” وبأسعار خيالية.

وتعمد هذه الصفحات على إبلاغ متتبعها في كل مرة عن قدوم مختلف الأنواع من الفواكه، والبلد المستوردة منه بالإضافة إلى سعرها.

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التعليقات (1)

  • عبدالحليم

    قرارات الحكومة تريد أن تجعل من المواطن الجزائري أن يعيش الندرة والحرمان ايام التسعينات الاقتصاد الموجه والاشتراكي . كان على الحكومة رفع رسوم الاستيراد فقط وكيف تسمح بالاستيراد المقنع للسيارات المركبة لفئة معينة من الأشخاص وتمنع المواطن الجزائري من أن يستورد سيارة من ماله الخاص أليس هذا تواطؤ حكومي على المواطن لتحقيق رهينة قراراتهم الخاطئة….

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