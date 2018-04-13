بالصور.. صلاة الغائب على شهداء الجزائر بمسجد باريس

اقيمت بعد صلاة الجمعة اليوم بمسجد باريس صلاة الغائب على شهداء الجزائر ،ضحايا كارثة الطائرة العسكرية.

أدى المصلون بكثير من التأثر صلاة الغائب على ارواح ضحايا حادث سقوط طائرة النقل العسكرية.

ولم يتمكن الإمام اخفاء تأثره الكبير، داعيا المولى عز وجل ان يسكن شهداء هذه المأساة فسيح جنانه.

وفي نهاية الصلاة طلب الإمام من جميع المصلين الدعاء بالرحمة للضحايا وعائلاتهم.

وجاء في بيان أن المسجد الكبير لباريس وفيدرالية مساجده بفرنسا، ينضمان بحزن شديد.

إلى حداد الشعب الجزائري إثر أسوء فاجعة جوية ألمت بالجزائر عبر تاريخها.

واضاف البيان إننا نتقاسم الحزن والحداد مع عائلات الضحايا التي نقدم لها تعازينا العميقة جراء هذا الحادث المأساوي الرهيب.

وقد حضر عبد القادر مسدوة سفير الجزائر في فرنسا والعديد من ممثلي السفارة الجزائرية في فرنسا، وممثلي القنصليات الجزائرية بفرنسا.