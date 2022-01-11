بالصور.. صلاح في جلسة تصوير غريبة لمجلة GQ!

نشرت مجلة GQ في نسختها البريطانية صورا للنجم المصري محمد صلاح الذي خضع لجلسة تصوير غريبة. أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما نشرت مجلة الأناقة والموضة الرجالية صورا غريبة لنجم المنتخب المصري. الذي ارتدى ملابس تعود موضته إلى سنوات السبعينات، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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وجه النجم الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة قوية لجميع المنتخبات وخاصة لحامل اللقب المنتخب الجزائري قبل انطلاق الكان.

وقال صلاح، في حديثه مع وزير الشباب والرياضة المصري:”كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز بكأس إفريقيا”.

كما أضاف لاعب ليفربول الانجليزي:”لدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري”.

والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي منتخب مصر والجهازين الفني والإداري، قبل سفر الفراعنة إلى الكاميرون للمشاركة في الكان.

واحتفل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح رفقة زوجته وإبنتيه مكة وكيان بعيد المسيح “الكريسماس” مرتديا لباسا موحدا مع عائلته وأمام شجرة الكريسماس.

وأثار فخر العرب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إحتفاليته بعيد المسيح، خصوصا بعدما نشر صوره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام.

وتوج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بلقب أفضل جناح أيمن في العالم. حسب تصويت أطلقه موقع غول بالشراكة مع لعبة فيفا 2022.

وعرف التصويت إكتساحاً لرياض محرز بمجموع أكثر من 19500 صوت بنسبة فاقت الـ58% عن أقرب منافسيه محمد صلاح الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 8300 صوت ونسبة 25% ، فيما حل كيليان مبابي ثالثاً من الأصوات بمجموع 2822 صوتاً ونسبة 8% من مجموع الأصوات، فيما أتى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي بالمركز الرابع برصيد 2767 صوت بنسبة 8% وفيديريكو كييزا خامساً بـ241 صوتاً بنسبة 1% من التصويت.