بالصور.. صلاح محل سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

أثار التمثال الخاص بالنجم المصري، محمد صلاح، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، موجة سخرية كبيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالنظر لشكله الغريب.

وكشف منظمو “منتدى شباب العالم”، الجاري بشرم السيخ المصرية، تمثال محمد صلاح، كتكريم للاعب ولإنجازاته مع المنتخب المصري، وناديه ليفربول.

وأبدى عشاق النجم المصري، من مختلف أنحاء العالم، استغرابهم واستهزائهم من شكل التمثال، الذي لا يشبه لاعبهم المفضل.

وتوالت عبارات السخرية من هذا التمثال، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أين تم تشبيه تمثال صلاح، بالعديد من الشخصيات الكرتونية والتلفزيونية.