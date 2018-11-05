بالصور.. صلاح محل سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. صلاح محل سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي
بقلم كريم.تيغرمت

أثار التمثال الخاص بالنجم المصري، محمد صلاح، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، موجة سخرية كبيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالنظر لشكله الغريب.

وكشف منظمو “منتدى شباب العالم”، الجاري بشرم السيخ المصرية، تمثال محمد صلاح، كتكريم للاعب ولإنجازاته مع المنتخب المصري، وناديه ليفربول.

وأبدى عشاق النجم المصري، من مختلف أنحاء العالم، استغرابهم واستهزائهم من شكل التمثال، الذي لا يشبه لاعبهم المفضل.

وتوالت عبارات السخرية من هذا التمثال، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أين تم تشبيه تمثال صلاح، بالعديد من الشخصيات الكرتونية والتلفزيونية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com