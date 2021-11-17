بالصور.. صلاح يثير الجدل بعد إستعانته بحراس شخصيين في بلده!

أثار اللاعب المصري محمد صلاح جدلا كبيرا على منصات التواصل الإجتماعي بعد إستعانته بحراس شخصيين بملعب برج العرب.

فبعد إنتهاء مباراة مصر امام منتخب الغابون يوم أمس الثلاثاء، عبرت الجماهير المصرية عن إستيائها بسبب تواجد حراسة خاصة حول محمد صلاح بملعب برج العرب.

من جانبه، أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر أن وجود الحرس الخاص بصلاح جاء بناء على قرار سابق من الإتحاد المصري ولم يكن طلب اللاعب، مشيرا إلى أن الأمر بمثابة إجراء تنظيمي فقط حتى لا يحدث تزاحم على نجم ليفربول، لالتقاط الصور معه قبل وبعد المباريات.

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