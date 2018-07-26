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بالصور.. صلاح يخطف الأضواء من محرز بمدينة “نيويورك”

الرياضة
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بالصور.. صلاح يخطف الأضواء من محرز بمدينة “نيويورك” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

خطف النجم الدولي المصري لفريق “ليفربول” “محمد صلاح” الأضواء من النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب “مانشستر سيتي” في لقاء الفريقين فجر الخميس.

وبعد تألقه داخل أرضية الميدان بتسجيله الهدف الأول للريدز كان “صلاح” المطلوب الأول من الجماهير التي كانت حاضرة بملعب “ميتلايف ستاديوم” بمدينة نيويورك الأمريكية.

ورفعت الجماهير بمختلف جنسياتها لافتات مُمجدة لنجم المنتخب المصري كما طالبته بأخذ صور تذكارية والإمضاء لها على بعض الأوتوغرافات.

وإنتهى اللقاء الودي الذي يدخل في إطار كأس الأبطال الدولية المُقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بفوز الريدز بهدفين لهدف.


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