بالصور.. صيودة يأمر بالإسراع في تجسيد البرامج التنموية المسجلة في 2019

أمر والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة ، بالإسراع في الإجراءات الإدارية والتنظيمية للإنطلاق في البرامج التنموية خلال الأيام المقبلة.

وترأس صيودة ، اليوم الخميس ، إجتماعا بمقر الولاية بمعية الأمين العام للولاية وكذا مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.

حضر هذا الإجتماع الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية لباب الوادي والحراش وسيدي أمحمد، ورؤساء المجالس الشعبية والأمناء العامون لبلديات باب الوادي ووادي قريش ورايس حميدو وبولوغين وباش جراح وبوروبة والمدنية.

هذا الإجتماع خصص لدراسة ومتابعة المشارع التي تندرج ضمن المخططات البلدية للتنمية “PCD” المسجلة ضمن ميزانية 2019، والتطرق الى تلك التي في طور الإنجاز والتي لم تنطلق بعد.