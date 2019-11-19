بالصور.. صيودة يأمر بتشكيل لجنة ولائية لإعداد عقود ملكية السكنات بالعاصمة

ترأس والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، مساء اليوم، إجتماعا خصص لإعداد عقود ملكية المساكن.

الاجتماع ناقش إصدار وتسليم عقود الملكية لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية لكلّ الصيغ وكذا القطع الأرضية والسكنات الفردية.

خلال الإجتماع؛ أسدى الوالي تعليمات تقضي بتعيين لجنة ولائية يُعهد لها الملف.

وتكلف اللجنة القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بعملية إحصاء لكلّ المساكن المعنية بتسوية الملكية، مع إستحداث قاعدة بيانات رقمية تحوز كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بالملف، والعمل على تحيينها بشكل دوري.

كما تقوم اللجنة بالتحديد الدقيق لكل القيود والإشكالات التي تعرقل إعداد عقود الملكية بالنسبة لكل حالة.

وإقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل رفع القيود والسماح بإعداد عقود الملكية في أقرب الآجال.

هذا وقد أكّد الوالي على ضرورة معالجة كافة عقود الملكية لمختلف الصيغ السكنية من خلال عقد إجتماعات دورية سيتم من خلالها العمل على إيجاد حلول لكافة الإشكالات التي يطرحها الملف مع رفع الإنشغالات الرئيسة إلى الجهات الوصية.